Mick Jagger : Fragile, le morceau oublié en duo avec Carly Simon... 

Mieux vaut tard que jamais, comme on dit... Et cela concerne aussi les morceaux cachés de nos artistes préférés. Il arrive parfois que de vieilles compositions refasse surface, par hasard -ou non, et c'est le cas pour Mick Jagger et Carly Simon.

Quarante cinq ans... C'est l'âge qu'aurait ce fameux morceau. Enregistré en 1972, semble-t-il, le titre aurait été découvert par Matt Lee, collectionneur d'objets liés aux Rolling Stones, sur une cassette audio. Selon certains fans, il s'agirait de Fragile, une ballade piano/voix. Ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler puisqu'il y a près de deux ans, Carly Simon, elle même, avait fait allusion à cet enregistrement en affirmant la perte de ce dernier des dizaines d'années auparavant. Fragile aurait été enregistré pour l'interprète de You're So Vain et non pour Mick Jagger. Le leader des Rolling Stones a donc prêté sa voix pour l'occasion. On ne sait pas où Matt Lee s'est procuré la cassette mais celui ci a tout de même tenu à faire une copie numérique, envoyé au magazine Rolling Stones à l'attention de Carly Simon.

"Je ne le fais pas pour l'argent. Je suis un collectionneur. Ma motivation à envoyer le morceau au magazine Rolling Stones était simplement de le faire passer à Carly." explique Matt Lee.

C'est une nouvelle qui ravira certainement les fans du groupe et ceux de Carly Simon. La question est de savoir si on aura la chance d'entendre le morceau, un jour.