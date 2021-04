Mick Jagger et Dave Grohl dévoilent Eazy Sleazy et c'est à découvrir tout de suite !

Quand les Stones rencontrent les Foo Fighters, on ne peut qu'en attendre un cocktail explosif : Mick Jagger et Dave Grohl, deux figures mythiques du rock se sont ainsi retrouvées pour mieux nous offrir Eazy Sleazy - morceau électrique qui, inévitablement, s'inspire du confinement. Alors que Mick Jagger s'empare de la guitare, celui qui fut le batteur de Nirvana a pris (évidemment) place à la batterie.

L'idée ? Revenir sur cette année, ponctuée par le confinement imposé par la crise sanitaire. A la fin du morceau, Mick Jagger s'amuse des fervents supporters de la théorie du complot : « J'ai plusieurs amis, relations, qui se lancent dans des théories qui ne sont pas… qui sont tout simplement irrationnelles. Il n'y a parfois aucune raison d'en parler avec eux. Ils ne comprennent pas. Ils ont ce en quoi ils croient et ils y croient. Et peu importe ce que vous dites, ils vont y croire. Et la pensée rationnelle ne fonctionne pas », explique t-il ainsi au magazine Rolling Stone. Pour l'artiste, le refrain de Eazy Sleazy est « comme la lumière au bout du tunnel » : « Dave a tout de suite accroché parce que c'est du rock pur et dur. Un truc que j'adore aussi, donc ça a tout de suite matché ».

"C'est dur de mettre des mots sur ce que représente pour moi cet enregistrement avec Sir Mick Jagger. C'est plus qu'un rêve devenu réalité. Juste quand je pensais que la vie ne pouvait pas être plus folle... C'est LA chanson de l'été sans aucun doute !", a -quant à lui- confié Dave Grohl. Cette collaboration (qui semble ponctuelle) restera probablement l'une des plus belles surprises musicales de cette période morose.