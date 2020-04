Michel Polnareff coach dans The Voice ? Il répond (VIDEO)

Il est loin le temps où les membres du jury de The Voice restaient en place plusieurs années. On pense notamment à Jenifer, Mika, Zazie ou encore Florent Pagny qui ont su tenir leur poste de nombreuses saisons consécutives. Désormais, ils s'enchaînent sur les célèbres fauteuils ! Après Julien Clerc, Matt Pokora ou encore Soprano, ce sont désormais Lara Fabian, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Amel Bent qui mènent la danse. Seulement voilà, un autre artiste très connu du grand public aurait pu avoir sa place parmi eux : Michel Polanareff. En effet, lors d'une récente interview avec Magali Berdah, l'interprète de Goodbye Marylou a précisé qu'on lui avait déjà proposé le fameux poste. Voici sa réponse :

"On m'a déjà proposé mais je trouve que j'ai des leçons à donner à personne" répond ainsi le chanteur de 75 ans avant de préciser "Je trouve que je n’ai de leçons à donner à personne. J’ai été au conservatoire, on me jugeait et on me donnait des bons ou des mauvais points… Je n’ai pas envie de donner des leçons aux gens." Une humilité que l'on ne connaissait pas forcément de la part de l'interprète de Lettre à France mais qui est tout à son honneur. Invité sur le plateau de The Voice lors de la finale de la saison 5, Michel Polnareff avait alors interprété Love Me Please Love Me aux côtés de Clément Verzi. Une invitation qui pourrait se reproduire dans les années à venir... avec le chanteur en tant qu'invité bien entendu !