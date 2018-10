Michael Jackson, The Chainsmokers, AC/DC... la playlist flippante d'Halloween made in Virgin Radio !

Tous les ans, c'est le même refrain : pour combattre l'automne et la grisaille ambiante, on organise une fête énorme pour Halloween - ou alors, on se fait inviter à une fête énorme, au choix. Et qui dit fête, dit musique. Si vous n'avez toujours pas votre costume, pas de panique, on vous prépare une sélection. Mais d'abord, place à l'ambiance !

Au programme d'abord, des classiques. Avant de dégainer les Démons de Minuit ou la Salsa du Démon (attendez la fin de soirée, c'est mieux), misez sur les Stones, Sur Will Smith et, bien sur, sur Michael Jackson - mention spéciale si vous pouvez refaire la choré sans vous tromper.

Sympathie For The Devil - The Rolling Stones

AC/DC - Highway To Hell

Thriller - Michael Jackson

Men in Black - Will Smith

Zombie - The Cranberries

Aussi, on pioche dans les morceaux plus récents. Il y a quelques semaines, The Chainsmokers nous a livré le clip (flippant) de Save Yourself. De son côté, Taylor Swift revient d'entre les morts sur Look What You Made Me Do... bref, vous avez les idées de costumes ET l'ambiance !

Look What You Made Me Do - Taylor Swift

Where Did The Party Go ? Fall Out Boy

The Chainsmokers - Save Yourself

Party - Ofenbach

Natural - Imagine Dragons

Alors, on dit Merci qui ?!