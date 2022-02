Michael Jackson : Un biopic par le producteur de Bohemian Rhapsody est en préparation !

Le 25 juin 2009, Michael Jackson disparaissait des suites d'une overdose de médicaments à Los Angeles, en Californie. Âgé de 50 ans, celui que l'on considère comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle laisse derrière lui un héritage musical impressionnant et une vie entière passée sous le feu des projecteurs. De ses innombrables succès à sa descente aux enfers en passant par les tubes qui ont marqué plusieurs générations, celui que l'on surnommait le roi de la Pop demeure surtout un showman inégalé et un bourreau de travail incroyable. Alors qu'il était censé remonter sur scène pour une ultime série de concerts à Londres, l'interprète de Thriller est décédé avant même d'avoir pu faire ses adieux à son public. Un départ précipité qui avait été mis à l'écran dans le documentaire This is It, du nom de sa tournée renaissance. Désormais, c'est un des grands noms de la production qui s'intéresse de près à la vie du chanteur.

En effet, comme le confirme le magazine Deadline ces derniers jours, Graham King, célèbre pour avoir produit Bohemian Rhapsody, serait en préparation d'un projet sur Michael Jackson. "J'ai rencontré la famille Jackson pour la première fois en 1981 et je suis honoré de porter leur héritage sur grand écran. Assis au Dodger Stadium en regardant le Victory Tour, je n'aurais jamais pu imaginer que, près de 38 ans plus tard, j'aurais le privilège de participer à ce film." indique t-il dans un communiqué officiel. Un projet très attendu qui devrait s'intituler Michael et que l'on pourrait retrouver dans les salles obscures d'ici 2023. Pour ce qui est des détails du projet, peu d'informations ont été confirmées. On sait tout de même que "Michael offrira au public un portrait approfondi de l’homme compliqué qu’est devenu le roi de la pop. Il fera revivre les performances les plus emblématiques de Jackson tout en donnant un aperçu éclairé du processus artistique et de la vie personnelle de l’artiste".

Produit en partenariat avec la famille de Michael Jackson, l'adaptation de la vie du chanteur semble ravir la mère de ce dernier, Katherine Jackson, s'est même dit "honorée de voir l’histoire [de sa famille] prendre vie sur grand écran". Elle ajoute que "Depuis que Michael était petit, en tant que membre des Jackson 5, il aimait la magie du cinéma". Il faudra donc s'attendre à un projet légèrement édulcoré comme le craignent certains fans du chanteur. Néanmoins, Graham King possède une bonne réputation et devrait, en alliance avec Lionsgate, le distributeur nous offrir un projet intéressant sur l'une des figures les plus célèbres de la pop culture.