Michael Jackson : Thriller, détrôné par les Eagles ! 

La fin d'un règne... Michael Jackson vient d'être détrôné par le groupe Eagles. Depuis pas mal de temps déjà, Thriller était l'album le plus vendu dans le monde, tout artistes confondus... Et aux Etats-Unis, disons que sa place était bien assurée. Enfin, jusqu'à ce que les californiens de Eagles gagne leur galon de meilleur album vendu du pays avec Their Greatest HIts 1971-1975.

Michael Jackson’s ‘Thriller’ is no longer the best-selling album of all time in the US https://t.co/AfNSNbKoiy pic.twitter.com/iTuO50amJN — NME (@NME) 21 août 2018

Le roi de la pop n'est donc plus le roi des charts américains. Triste...Selon Recording Industry Association of America, la compilation Their Greatest Hits 1971-1975 sortie en 1976 se serait vendue à plus de 38 millions d'exemplaires. Ventes physiques et ventes en ligne, additionnées. Soit 5 millions de plus que Thriller. Un bond boosté par les téléchargements en ligne. L'ère du digital, bonjour ! Depuis 2009, suite au décès de Michael Jackson, Thriller occupait la première place. Le re-calcul récent évince donc Michael au profit des interprètes de Hotel California. Une consécration hautement saluée par le groupe qui rappelons-le, on décidé de se reformer en 2017 après la mort de Glenn Frey l'année précédente.

"Nous sommes reconnaissants à nos familles, notre management, notre équipe, les gens de al radio, et surtout, à nos fidèles fans qui sont restés avec nous en dépit des hauts et des bas des 46 dernières années" réagit Don Henley, chanteur du groupe.

Quarante six ans, rien que ça ! On aimerait que cela nous rajeunisse et pourtant... Enfin bon, leur première place est méritée, d'autant plus que cela ne veut pas dire qu'on oubliera Michael Jackson de sitôt !