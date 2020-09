Michael Jackson : They Don't Care About Us, le clip remasterisé pour Black Lives Matter (VIDEO)

Sortie en 1996, la chanson They Don't Care About Us n'a jamais eu autant d'impact qu'en 2020 : l'année a été rythmée par les manifestations au nom du mouvement Black Lives Matter, qui, plus que jamais, doit se faire entendre. Si la chanson a eu un impact monumental lors de sa sortie, Spike Lee (qui signait déjà la première version du clip) a choisi d'honorer ce qui aurait été le 62 ème anniversaire de Michael Jackson en publiant une nouvelle version de la vidéo. L'on y retrouve des images datant de 1996 mais aussi des extraits de manifestations récentes.

"Les grandes chansons de protestation ne vieillissent pas, ne se figent pas. Le combat continue", a ainsi écrit le réalisateur. "C'est pourquoi THEY DON'T CARE ABOUT US est l'hymne de ce monde chaotique dans lequel nous vivons".

Vingt-quatre ans après sa sortie, They Don't Care About Us prend une toute nouvelle dimension.