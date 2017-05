Michael Jackson : "Searching for Neverland", le premier trailer du biopic dévoilé

Suite aux biopics sur Britney Spears ou encore Whitney Houston, la chaîne américaine Lifetime s'attaque cette fois-ci à l'histoire de Michael Jackson. Prévu sur les écrans le 29 mai prochain, "Michael Jackson : Searching for Neverland", en référence à son célèbre ranch californien, dévoile sa première bande annonce. C'est son sosie Navi qui l'incarne dans ce biopic qui se concentre sur les dernières années de sa vie vues à travers les yeux de son garde du corps. Un film s'inspirant pas mal du livre paru en 2014, "Remember The Time : Protecting Michael Jackson In His Final Days", écrit par l’un d'entre eux, Bill Whitfield.

45 secondes qui correspondent à ce qu'on peut attendre d'un film Lifetime. On y voit une succession d'images montrant un Michael Jackson désespéré ou à s'occuper de ses enfants mais aussi ses garde du corps semblant être les seuls à se soucier de lui à la fin de sa vie. "Il ne veut pas être le roi de la pop. Juste Mike, un père américain normal" affirme Chad Coleman dans le rôle de Bill Whitfield.