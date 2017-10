Michael Jackson, Madonna, Guns N' Roses... Les clips les plus chers de l'histoire de la musique

À l'heure où une bonne partie des clips vidéos se ressemblent et sont dénués d'intérêt, heureusement quelques artistes sont là pour remonter le niveau. Qu'on l'apprécie ou non, c'est le cas de Taylor Swift en 2017 qui a su faire parler d'elle avec le clip assez incroyable de "Look What You Made Me Do" pour son grand retour. Mais même si des superstars comme Taylor Swift, Katy Perry, Rihanna, Beyoncé, Drake ou Lady Gaga s'accaparent les plus gros budgets vidéos actuels, on est bien loin des coûts astronomiques de certains clips réalisés dans les années 90. Michael Jackson, Madonna, Guns N' Roses, Britney Spears, Gwen Stefani... Il est temps de découvrir une partie des clips les plus chers de toute l'histoire de la musique.

C'est tout simplement le clip le plus cher de l'histoire de la musique. En 1995, quand Michael et Janet Jackson ont tourné le clip de "Scream" avec le réalisateur Mark Romanek, ça a coûté la modique somme de 7 000 000 dollars à la production. Depuis plus de vingt ans, personne n'a dépassé ce budget exorbitant. Mais ça vallait le coup vu le résultat non ? Sans surprise, le frère et la soeur Jackson compte d'autres vidéos parmi les plus chères. Pour Michael, on retrouve : "Black Or White" ($5 millions), "Bad" ($2,2 millions), "Remember The Time" ($2 millions) et "Thriller" ($1 million). Pour Janet il y a : "Doesn't Really Matter" ($2,5 millions), "What's It Gonna Be ?!" avec Busta Rhymes ($2,4 millions), "Girlfriend/Boyfriend" avec Blackstreet ($1,5 million) et "I Get Lonely" ($1 million).

Forcément après le roi de la pop, on retrouve... la reine de la pop ! Madonna possède le deuxième clip le plus cher de l'histoire avec "Die Another Day" sorti en 2002, single spécialement conçu pour le film James Bond du même nom. Un classique dans la clipographie de la Queen réalisé par Traktor. On retrouve également les clips de "Express Yourself" ($5 millions), "Bedtime Story" ($5 millions) et "Give Me All Your Luvin'" ($1,5 million).

Tous les fans du groupe sauront de quel clip on parle. En 1993, le groupe a dépensé 4 millions de dollars pour faire réaliser le clip de "Estranged" par Andy Morahan. Et ça ne s'arrête pas là : Guns N' Roses possède également "November Rain" ($1,5 million) parmi les clips les plus chers de l'histoire.

La présence de Gwen Stefani est assez inattendue ! Et pourtant, pour les besoins de son dernier album, la pop star a décidé de tourner le clip de "Make Me Like You" en direct des Grammy Awards en 2016. Ce qui a coûté 4 millions de dollars à la chanteuse américaine. Revoyez à cette occasion les 10 meilleurs clips de sa carrière.

Un clip iconique dans lequel Mariah Carey se dédouble. Rien à rajouter ? C'est à notre humble avis le meilleur clip de sa carrière mais ça a forcément eu un coût de faire réaliser "Heartbreaker" par Brett Ratner en 1999 : 2,5 millions de dollars exactement.

Réalisé par Hype Williams, le clip futuriste de "Stronger" a marqué les fans de Kanye West en 2007. Rien n'est trop beau ou trop cher pour Yeezy ! Son clip "Touch The Sky" a également coûté 1 million de dollars et fait logiquement partie des plus chers de l'histoire.

Britney Spears était clairement au sommet de sa carrière lors de la sortie de "Toxic" en 2004. Ayant fait appel à Joseph Kahn pour réaliser le clip mythique de ce tube planétaire, tout cela a coûté quand même 1 million de dollars. On retrouve également les clips de "Work Bitch" ($850 000), "Oops!...I Did It Again" ($750 000), "Hold It Against Me" ($500 000) et "Piece of Me" ($500 000) parmi les plus chers.

Aqua ("Cartoon Heroes" $3,5 millions), Céline Dion ("It's All Coming Back to Me Now" $2,3 millions), Backstreet Boys ("Larger Than Life" $2,1 millions), Will Smith ("Miami" $2 millions), George Michael ("Freeek!" $2 millions), The Rolling Stones ("Love Is Strong" $1 million), David Bowie ("Ashes to Ashes" $582 000) et Mylène Farmer ("L'Âme-stram-gram" $1 million, "California" $788 000 et "Pourvu qu'elles soient douces" $500 000).