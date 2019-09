Michael Jackson : Le documentaire Leaving Neverland recompensé d'un Emmy Awards, sa famille réagit !

Samedi dernier, Leaving Neverland, le documentaire en deux parties produit et réalisé par Dan Reed et distribué par HBO et Channel 4, a remporté l'Emmy Awards du meilleur documentaire ou programme de non-fiction. Sorti en mars 2019, le long-métrage se concentre sur Wade Robson et James Safechuck qui accusent Michael Jackson d'abus sexuels. Très controversé dès sa diffusion aux Etats-Unis et dans le monde entier, Leaving Neverland divise les fans du Roi de la pop et les personnes qui croient en sa culpabilité. Un dilemme suivi par les médias et les radios qui, pour certaines, ont décidé de ne plus diffuser les tubes de l'interprète de Thriller.

Toutefois, cette victoire n’a pas été du goût de la famille de Michael Jackson. Dans un communiqué, les héritiers du roi de la pop ne se sont pas gênés pour critiquer la récompense : "Pour un film qui est une totale fiction, être récompensé dans une catégorie non-fictionnelle aux Emmy est une véritable farce. Pas la moindre preuve supporte ce soi-disant documentaire unilatéral, qui a été fait dans le plus grand secret et pour lequel personne, à part les deux personnages principaux et leurs familles, n'a été interviewé".