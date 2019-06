Michael Jackson est mort il y a 10 ans, retour sur ses plus grands live (VIDEO)

Beaucoup ont encore du mal à y croire, préférant l'imaginer sur une île, loin du tourbillon médiatique. Pourtant, Michael Jackson disparaissait il y a dix ans. Alors on aurait pu s'étendre pendant des heures sur son génie - de ses pas de danse incroyables à ses titres intemporels. On aurait pu parler du mythique clip de Thriller (qui restera le premier véritable clip jamais sorti), comme on aurait pu revenir sur son parcours avec les Jacksons 5 ou les Jacksons. Oui mais, non. Pour le célébrer, on a plutôt choisi de revoir ses meilleures performances - le Super Bowl en tête.

Michael Jackson - Super Bowl

Smooth Criminal (live in Munich)

Human Nature - Live à Wembley

Billie Jean

Michael Jackson ft. Britney Spears - You Make Me Feel

De Billie Jean à Smooth Criminal, Michael Jackson a cumulé les tubes - sachant parfaitement leur donner vie sur scène. Difficile de passer à côté de son duo avec Britney Spears : deux légendes de la pop ensemble, ça ne se rate pas ! Et évidemment, on vous laisse regarder en boucle la performance époustouflante du Super Bowl.