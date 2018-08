Michael Jackson : Diamonds Are Invincible, le mash-up électrisant de Mark Ronson

Le DJ anglais aux multiples casquettes a une nouvelle fois illustré ses talents en réalisant un mash-up électrisant des morceaux les plus connu du roi de la pop, Michael Jackson.

Mark Ronson a donc partagé hier son travail sur les titres de Michael Jackson. Et ce n'est pas une coïncidence. Eh oui, le Dj londonien a dévoilé Diamonds Are Invincible le jour des soixante ans du chanteur. Cela marque aussi les dix ans de sa disparition. L'initiative de ce mash-up hommage a été prise par Sony Music, le label de Michael Jackson. Ce qui ne fut pas pour déplaire à Mark Ronson puisque selon lui cela a été "une tâche incroyable, impressionnante et intimidante à mettre en place". Le mash-up est composé notamment de Wanna Be Startin' Somethin, Billie Jean et Smooth Criminal.

Mark Ronson est rarement décevant et on admet que c'est un véritable régale pour les oreilles alors n'hésitez pas à appuyer sur le mode repeat. Personne ne vous en voudra, d'autant qu'on en a jamais assez de Michael Jackson !