Michael Jackson, David Bowie, Bob Marley... Les artistes morts les mieux payés en 2017

Cette année encore, pour la cinquième année consécutive, Michael Jackson se retrouve au sommet de la liste des célébrités mortes les mieux payées de l'année avec 75 millions de dollars récoltés entre 2016 et 2017. Entre son nouvel album-compilation Scream, le spectacle du Cirque du Soleil qui lui est dédié à Las Vegas et l'argent amassé par sa discographie incroyable, on comprend pourquoi il est encore numéro un de cette liste. Le roi de la pop déchaîne toujours les passions, huit ans après sa mort. On retrouve ensuite le golfeur Arnold Palmer à la 2 ème place ($40 millions) suivi de Charles Schulz (le créateur de Snoopy) en 3 ème position ($38 millions).

Vient ensuite un autre légende : Elvis Presley en 4 ème position ($35 millions) qui gagne toujours beaucoup d'argent malgré sa mort en 1977. Bob Marley est lui 5 ème avec 23 millions de dollars engrangés en douze mois grâce à sa musique et de nombreux produits dérivés. Font également partie de la liste des célébrités mortes les mieux payées en 2017 : Tom Petty (6 ème avec $20 millions), Prince (7 ème avec $18 millions), Dr. Seuss (8 ème avec 16 millions), John Lennon (9 ème avec $12 millions), Albert Einstein (10 ème avec $10 millions), David Bowie (11 ème avec $9,5 millions), Elizabeth Taylor (12 ème avec $8 millions) et Bettie Page (13 ème avec $7,5 millions). Pour rester dans le thème, écoutez toute la journée notre playlist spécial Halloween. Frissons garantis !