Michael Jackson : Behind The Mask, le clip inédit ! 

Voilà neuf ans que le King Of Pop nous a quitté. Et sa musique n'a jamais cessé de nous surprendre, même après sa mort. Impossible donc d'écouter de Thriller, Black Or White, Billie Jean ou Smooth Criminal sans fredonner les paroles. On les connait toutes, ne faites pas semblant. C'est quand même la base de chez base.

L'un des artistes les plus adulés au monde -si ce n'est L'ARTISTE, et le plus productif est de retour dans Behind The Mask, un clip tout juste dévoilé. Oh là, on vous voit venir... Les images de la star -le peu, ne sont pas inédites puisqu'elles sont tirées de plusieurs de ses clips. Mais le son, lui, est bien nouveau. Enfin presque.. puisqu'il s'agit d'un remix du groupe japonais Yellow Magic Orchestra. Le titre est issu de l'une des sessions d'enregistrements de l'album Thriller. Autant dire qu'il date. Le morceau figure également sur l'album posthume Michael, sorti en 2010. Allez, on vous laisse redécouvrir le morceau modernisé et le clip qui va avec, réalisé par le duo Agressive.