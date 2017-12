MGMT : When You Die, un nouveau single et clip dévoilés

Petit cadeau de Noël en avance pour les fans de MGMT ! Leur groupe préféré signe son grand retour en cette fin d'année. Il y a près de deux mois, les américains dévoilaient leurs premiers single et clip en quatre ans. Little Dark Age, extrait de leur quatrième album éponyme à paraître en février 2018, se présentait sous la forme d'un conte dark pop aux accent très gothique et années 80. Le nouveau single, When You Die, dévoilé ces jours ci, s'inscrit dans la même veine musicale. Mais au lieu d'une plongée dans un univers digne d'Halloween, le clip mise cette fois ci sur une trame psyché et délirante.

La star du clip n'est plus le chanteur Andrew VanWyngarden métamorphosé en Robert Smith de The Cure. C'est l'acteur Alex Krapovsky, bien connu des fans de la série Girls dans laquelle il interprétait le pessimiste Ray, qui joue les magiciens ratés. Le clip, truffé d'effets visuels, raconte à grand coup d'hallucinations la mort de ce magicien. Une vidéo à l'image de la chanson, un brin déprimante mais très poétique. MGMT sera en concert à la Cigale le 5 février prochain, un show d'ors et déjà sold out. Espérons que le groupe rejoigne l'affiche des grands festivals de l'été !