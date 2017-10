MGMT : Little Dark Age, le groupe de retour avec un single de dark pop très 80's 

MGMT faisait partie de ces groupes et artistes dont on désespérait qu'ils dévoilent un nouvel album d'ici la fin 2017. Les fans peuvent sécher leurs larmes, le groupe qui tease depuis bientôt deux ans son quatrième album, est ENFIN de retour avec un premier single en quatre ans ! Un titre qui porte le même nom que l'album, Little Dark Age, désormais repoussé pour une sortie début 2018. Alors il ressemble à quoi le nouveau MGMT ? Il ressemble à un tube tout droit sortie des années 1980 avec son synthé omniprésent et ses voix vaporeuses. Le clip qui l'accompagne s'inscrit dans la même logique et donne le ton avec le chanteur Andrew VanWyngarden métamorphosé en Robert Plant (The Cure) !

Pour tout ceux qui s'attendait à ce que les MGMT fêtent les dix ans de leur premier album, Oracular Spectacular, avec des chansons solaires façon Electric Feels ou Kids, c'est pour le moment peine perdue. De retour avec un conte néo-gothique et psychédélique, qui n'est pas sans rappelé le kitsch de The Human League ( Don't You Want Me), MGMT n'est pas là pour nous faire danser. A moins qu'ils ne viennent tout simplement de nous offrir la meilleure bande originale pour Halloween 2017 ? De quoi en tout cas piquer notre curiosité et nous donner envie de découvrir très vite la suite !