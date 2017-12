MGMT en concert à la Cigale le 5 février 2018

En octobre dernier, MGMT nous faisait la surprise de dévoiler un tout nouveau single, après quatre ans d'absence. Le duo aura pourtant teasé pendant près de deux ans son quatrième album. Little Dark Age, véritable conte néo gothique à l'esthétique très 80's, nous a séduit même s'il a confirmé que le groupe s'éloignait toujours un peu plus de la recette de l'éclatant Oracular Spectacular qui fêtait cette année ses 10 ans. L'attente touche presqu'à sa fin puisque le groupe dévoilera dès 2018 son nouvel album, l'éponyme Little Dark Age. La bonne nouvelle c'est que le groupe sera de passage à Paris pour un concert à la Cigale le 5 février prochain.

Stay tuned for onsale info... pic.twitter.com/j2sRyUxWCZ — MGMT (@whoisMGMT) 1 décembre 2017

La date de mise en vente des billets pour la mini tournée européenne de MGMT n'a pas encore été révélée mais il faudra se lever tôt pour espérer chopper vos places car le show devrait être complet très rapidement. Reste maintenant à savoir si le nouvel album des américains sera dans les bacs avant le 30 janvier, date de lancement de leur mini tournée, ou si les quelques shows prévus début 2018 seront l'occasion de découvrir en live quelques extraits de ce nouvel opus. Dans tous les cas, nul doute que les fans seront au rendez-vous pour des retrouvailles bien méritées avec Andrew VanWyngarden et Benjamin Goldwasser.