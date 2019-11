Metronomy reprend le titre La grenade de Clara Luciani (AUDIO)

En 2018, c'est Clara Luciani qui reprenait le titre The Bay de Metronomy. Ces derniers jours, les rôles se sont inversés puisque c'est le groupe anglais qui s'est attelé à la reprise du célèbre tube de la chanteuse française : La grenade. Un énorme succès issu de l'album Sainte-Victoire qui s'est vu décerner le prix de la chanson de l'année par la Sacem (la société qui gère les droits d'auteur en France). Dans cette reprise plus que réussie (selon nous), Metronomy mise sur une version plus calme dans laquelle on distingue discrètement l'accent british. Le titre se disponible sous forme de 45 tours en édition limitée (un vinyle blanc dont les visuels ont été créés par Clara Luciani et Joseph Mount, le leader du groupe anglais) dès le 22 novembre prochain.