Metronomy : Leur nouveau clip déjanté Walking in the Dark

A vos agendas ! Le 13 septembre prochain, le groupe anglais sort son sixième album sobrement intitulé Metronomy Forever. Mais en attendant le jour J, il est d'ores et déjà possible d'écouter les trois premiers morceaux du futur opus. En effet, après Lately et Salted Caramel Ice Cream, c'est au tour de Walkin in the Dark de faire une sortie remarquée ce 24 juillet 2019. Déjà visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois sur YouTube, la vidéo totalement déjantée nous donne un réel coup de frais. On vous laisse apprécier par vous-même !

Réalisé par Joseph Mount, leader du groupe, le clip très années 90 s'inspire des vidéos façon MTV et a été fait en collaboration avec l'artiste Clara Bacou. "Son style est totalement singulier et je mourrais d’envie de l’intégrer à notre clip. Le morceau est un de mes préférés du prochain album et il donne une idée concrète de son caractère très éclectique

" affirmait le chanteur du groupe dans une récente interview. Et en attendant la sortie de Metronomy Forever, vous pourrez toujours voir le groupe en concert puisque ces derniers se produiront dans toute la France de juillet à octobre.