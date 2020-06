Metronomy : Découvrez le clip vintage de The Light (VIDEO)

Un petit retour dans les années 90, ça vous tente ? C'est en tout cas ce que propose Metronomy avec son dernier clip, The Light. Extrait de son dernier album, Metronomy Forever, disponible depuis plusieurs mois, le morceau vient de dévoiler son clip sur YouTube où il a été vu par plus de 100 000 personnes. Une bonne manière de continuer la promotion de leur dernier opus qui avait été présenté comme un résumé de leurs quinze ans de carrière. "J'aime l'idée que le sixième album soit comme une sorte de compilation. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sortir des greatest hits, les playlists sur Internet s'en chargent toutes seules. Dans le contexte musical, ce mot "Forever" a une véritable connotation de best-of ou alors de dernier, celui des adieux. J'aime beaucoup ce mot et l'impact qu'il a sur le titre de l'album" confiait Joseph Mount, leader du groupe, lors d'une interview pour Pure Charts. Un beau cadeau que le groupe britannique offre à ses fans et que vous pouvez visionner ci-dessous.