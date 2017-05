Metallica veut être le premier groupe à jouer dans l'espace

Le mythique groupe de heavy metal Metallica qui n’a plus rien à prouver parcourt actuellement le monde entier pour le World Wired Tour. Ils seront en concert le 8, 10 et 12 septembre prochain à Paris et à Lyon, et comme vous pouvez l’imaginer l’engouement a été tel que ces trois dates françaises de Metallica ont affiché sold out en quelques heures seulement. On espère que vous avez vos places ! Interrogé à l’antenne de SiriusXM Radio, le batteur Lars Ulrich a révélé à l’antenne la nouvelle ambition du groupe, être les premiers artistes à jouer dans l’espace ! « Vivant à San Francisco qui est la porte du futur, manifestement toutes ces choses sont prévues autour de San Francisco (…) je sens qu’on s’en rapproche (jouer dans l’espace) le plus », a-t-il déclaré. Rappelons qu’en 2013, Metallica a été le premier groupe à jouer en une seule année sur les 7 continents.

C’est confirmé, le prochain et septième album de Metallica est prévu pour 2019 et il se murmure que Lady Gaga pourrait figurer parmi les collaborations du disque ! La popstar américaine aurait participé à une session d’enregistrement avec le groupe il y a quelques mois, et Lars Ulrich lui-même avait déclaré que la Dame Gaga serait « le parfait cinquième membre du groupe avec sa voix et son attitude tellement géniales » suite à leur prestation commune aux Grammy Awards 2017. Pourrait-elle également les rejoindre pour un concert live dans les étoiles ?