Metallica : une possible carrière solo pour Kirk Hammett ?

Alors que Metallica viennent d'annoncer un concert exceptionnel au Stade de France le 12 mai 2019, Kirk Hammett se confie au magazine Metal Hammer sur son projet solo. En effet, le guitariste du groupe se dit ouvert à l'éventualité d'une carrière solo et admet avoir déjà une tonne de matière et que bien sûr, cela ne sonnera pas comme Metallica. A la question de savoir pour quand ce sera, Hammett, répond :

"Un de ces jours, quand cela sera le moment... J'ai encore beaucoup à donner à Metallica et lorsque cela sera complet, peut être que je penserai à faire autre chose."

Les fans devront donc attendre que Kirk Hammett n'est plus rien à donner à Metallica pour le voir s'envoler de ses propres ailes. On comprend aisément sa position. Pas facile d'allier carrière de groupe et carrière solo alors -quelque part, ce n'est pas plus mal d'attendre. Si ce projet se concrétise, que pourra-t-on attendre de sa musique ? Pour Hammett, il est clair que l'album sera loin de Metallica.

"Ça ne ressemblera pas du tout à un album métal. Ce sera quelque chose de bizarre et très différent dans les styles mais, en même temps, très cohérent. Je ne serai pas surpris si chacun de nous faisait un projet solo, autonome et indépendant. Je pense que c'est sain et que -si jamais, tu reviens dans le groupe, tu reviens avec plus d'enthousiasme. Ce sera comme faire un voyage au camping, c'est toujours bon de rentrer chez soi dans un bon lit douillé." confie-t-il.

Eh bien, en attendant que les choses se concrétisent, on se contentera volontiers d'apprécier ses talents de guitaristes avec Metallica. Pour rappel, l'immense tournée européenne est lancée et ils seront bel et bien de passage dans l'hexagone. Notez bien la date du 12 mai car ils se produiront au Stade de France. Les pré-ventes sont déjà disponibles et ce jusqu'à 18h. Ne tardez pas !