On se souvient tous de la performance explosive de Lady Gaga et Metallica aux Grammy Awards 2017. Malgré quelques problèmes techniques, les artistes avaient littéralement mis le feu à la cérémonie et offert une prestation à l’énergie dévastatrice ! Si vous avez apprécié cette collaboration, vous serez ravis d’apprendre qu’ils comptent bien remettre ça. Selon le site MetalDen.com, la star de la pop aurait récemment participé à une session d’enregistrement avec Metallica, en vue d'une collaboration sur le prochain album du groupe. C’est le guitariste Kirk Hammett lui-même qui aurait balancé l’info sur Twitter en répondant à l’un de ses fans. « Gaga va tout déchirer dans le studio quand elle chantera pour nous », aurait-il écrit à un internaute qui lui demandait si l’album contiendrait des collaborations.

Depuis, le tweet a été supprimé mais l’information a été reprise en masse sur les réseaux sociaux. Cela ne fait qu’alimenter une fois de plus les rumeurs de collaboration entre Metallica et Lady Gaga. En effet, Lars Ulrich ne tarit pas d’éloges sur la chanteuse et avait déjà fait part de sa volonté de travailler avec elle lors d’une interview à Rolling Stone. Le batteur avait déclaré qu’il voyait en elle « le parfait cinquième membre du groupe. Sa voix, son attitude, sa vision sur tout cela, c’est tellement génial. [La performance] était tellement naturelle et organique et elle a juste l'esprit hard rock et le métal dans les veines. ». Déjà très attendu, le nouvel album de Metallica est prévu pour 2019. C’est promis, on va suivre cette histoire de près…