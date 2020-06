C'est en avril dernier que tout a commencé ! Alors que le monde se fait peu à peu au confinement dû à la crise du coronavirus, Lars Ulrich émet l'idée à ses acolytes de travailler sur un nouvel album de Metallica. Un projet ambitieux et un long processus qui pourrait se concrétiser plus rapidement compte tenu du temps libre dont dispose les membres du groupe de métal. Seulement voilà, créer un album et composer des morceaux en étant seul peut se révéler assez problématique pour un groupe de quatre personnes. Il a donc fallu user de systèmes D...

À en croire les récents propos du célèbre batteur, les légendes du métal ont décidé de s'adapter à la technologie actuelle en s'envoyant de nouvelles idées musicales à distance via Zoom et par e-mail. "Nous avons commencé ces quatre dernières semaines en se connectant à nouveau. Nous nous envoyons des idées par e-mail et via Zoom et essayons de faire de la musique dans ces situations inhabituelles." confie Ulrich à propos de cette façon de travailler inhabituelle. Quant à savoir à quoi pourrait ressembler un album de Metallica réalisé sous l'obligation de la distanciation sociale, il faudra s'armer de patience et attendre la sortie officielle de l'opus.