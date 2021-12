Metallica s'apprête à célébrer ses 40 ans de carrière !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Metallica ! Alors que le groupe s'apprête à célébrer ses 40 ans de carrière, deux concerts seront organisés à San Francisco pour marquer cet événement comme il se doit. Des shows qui seront ensuite diffusés gratuitement en streaming pour le plus grand bonheur des amateurs du groupe. "Alors que les billets en personne étaient exclusivement réservés aux membres du fan club Fifth Member du groupe, les fans de Metallica du monde entier pourront désormais regarder les deux performances en direct de chez eux ou sur leur mobile via Amazon Music, la chaîne Twitch d’Amazon Music et Prime Video (avec ou sans abonnement Prime à la demande) à partir de 21h PT / 12h ET / 5h GMT / 14h JST chaque nuit. Les shows seront ensuite disponibles exclusivement sur la chaîne The Coda Collection/Prime Video pour un visionnage ultérieur." précise un communiqué officiel dans lequel sont expliqués les détails de ce Forty years of Metallica.

Les concerts auront lieu au Chase Center de San Francisco les 17 et 19 décembre prochain. L'occasion pour les membres de Metallica de lancer officiellement les festivités de leurs 40 ans de carrière mais également de faire ce qu’ils décrivent comme une "prise de contrôle" de leur ville d’adoption. En effet, de nombreux événements auront lieu dans la cité américaine tout le week-end en l'honneur du groupe de métal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel. Quant à celles et ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir se rendre aux Etats-Unis, pas de panique, Metallica sera en concert en France en 2022 puisque le groupe est attendu à l’affiche de l’édition monstre du Hellfest. On a hâte !