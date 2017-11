Pas plus tard que le 30 octobre dernier, Metallica investissait la scène de la Genting Arena de Birmingham dans le cadre de sa tournée mondiale. Alors que les fans du groupe sont encore bouleversés par la cover de Don't Look Back in Anger (jouée à Manchester la semaine dernière), Kirk Hammett et Robert Trujillo ont choisi cette fois de s'attaquer à War Pigs par Black Sabbath.

Le reste du groupe s'est retiré, faisan place au guitariste et au bassiste (les laisser jouer ensemble est une tradition dans les concerts de Metallica). Là, les deux musiciens ont voulu rendre hommage à la musique de Birmingham et pour ça, ils ont opté pour Black Sabbath. Pour beaucoup, c'est ce titre qui serait d'ailleurs à l'origine du heavy metal. Visiblement, les fans présents étaient ravis et une fois de plus Metallica a donné un show mémorable. Notez d'ailleurs que les américains ont quitté le Royaume-Unis pour la Belgique. Pour rappel, ils sont passés par la France en septembre dernier.