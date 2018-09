Metallica reprend Stupid Girl de Garbage pour ouvrir sa tournée nord-américaine (VIDEO)

Le 2 septembre dernier, Metallica a ouvert sa tournée nord-américaine à Madison (dans le Wisconsin). C'était l'occasion pour Kirk, Rob et leur bande de rendre un petit hommage au groupe Garbage, originaire justement de Madison (formé en 1993). Et visiblement, la performance a tellement plus que Garbage en personne a tweeté en réponse : "Fucking Love Metallica" - rien que ça.

Reprendre des morceaux composé par des groupes originaires des villes où ils se produisent, ce n'est pas une ouveauté pour Metallica qui s'était déjà amusé à reprendre ABBA (Dancing Queen) ou encore Take on Me par A-has. Côté setlist, ils ne sont (évidemment) pas contentés de cette simple reprise : au programme, de nouveau morceaux tirés de leur album le plus récent (Hardwired…To Self Destruct) mais aussi des classiques comme Seek & Destroy et Master of Puppets. Que tous les fans se rassurent, Metallica devrait aussi passer la France en 2019... patience !