Metallica reprend Don't Look Back in Anger à Manchester, une performance émouvante

De passage le mois dernier en France pour sa tournée de concerts, Metallica continue d'enchaîner les dates qui affichent complet en Europe. Et hier soir à l'intérieur de la Manchester Arena, le groupe mythique a repris l'un des classiques d'Oasis, "Don't Look Back in Anger", devant le public de Manchester ému aux larmes. Ce titre est lourd de sens après l'attaque meurtrière qui a eu lieu au même endroit, en mai dernier juste après le concert d'Ariana Grande. C'est le plus beau moment musical que vous verrez ce week-end et ça se passe tout de suite en dessous !

What a moment!! ????

Goosebumps..????✌️☮️????#wearemanchester#westandtogether#welovemcr#metinmanchester #dontlookbackinanger pic.twitter.com/dSvxqj81tU

Le batteur et fondateur historique du groupe, Lars Ulrich, s'est empressé de poster un extrait vidéo de cette prestation qui restera gravée dans la mémoire des fans de Metallica à Manchester. Un moment qui donne des frissons ! Ce n'est pas la première fois qu'un groupe reprend "Don't Look Back in Anger" d'Oasis après l'attentat de Manchester puisque Coldplay (pendant le concert One Love Manchester) , Noel Gallagher et U2 avaient eux aussi livré leur version du tube rock. Pour rester dans le thème, revoyez l'hommage de Metallica rendu à Chester Bennington.