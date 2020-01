Metallica rend hommage à Lemmy de Mötörhead pour les 4 ans de sa disparition (VIDEO)

Le 28 décembre 2015, Lemmy perdait la vie des suites d'un cancer de la prostate. Souffrant également d'arythmie cardiaque et d'insuffisance cardiaque congestive, l'artiste était âgé de 70 ans. Il y a quelques jours, à l'occasion du quatrième anniversaire de sa mort, Metallica a partagé des images de Lemmy interprétant le titre classique de Mötörhead, Too Late Too Late avec eux lors d'un concert à Nashville, en septembre 2009.

En parlant de la mort de son ami il y a quelques années, James Hetfield du groupe Metallica avait alors dit : "J'étais assez désemparé quand il est mort. Ma vision de lui était comme une statue d'un homme immortel. Quand il est passé, j'ai eu peur, genre, 'où est notre capitaine maintenant ?' Il a été un parrain pour nous. Il n'y a aucun doute que sans lui, il n'y aurait pas de Metallica. Quand il était là, on avait l'impression que tout allait bien se passer." Des propos forts qui montre bien le respect et l'amour du célèbre groupe de metal envers Lemmy.