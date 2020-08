Metallica partage l'intégralité de son concert à Mexico en 2017 (VIDEO)

Le monde de la musique aura été au ralenti pendant plusieurs mois ! Concerts annulés, projets reportés ou albums décalés... Les artistes et leurs équipes ont été dans l'obligation de trouver des alternatives face à cette forte baisse de régime. Si certains ont offert des lives sur les réseaux sociaux comme Christine and the Queens, Mariah Carey ou Robbie Williams, d'autres ont décidé de piocher dans leurs archives pour offrir du contenu inédit à leurs fans. C'est notamment le cas de Metallica qui a décidé, depuis cinq mois, de mettre en ligne une vidéo d'un de leurs concerts tous les lundis.

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Après avoir dévoilé différentes prestations de ces trente dernières années (de 1983 à 2019 pour être précis) dont certains concerts très marquants tels que celui à Melbourne en 2013, celui dans le Michigan en 1991 ou encore celui en 2011 au Yankee Stadium de New York, les "Metallica Mondays" ont bel et bien pris fin. Et c'est donc avec le concert exceptionnel du groupe de metal à Mexico City en 2017 que ces derniers ont décidé de clôturer ce moment de partage avec leurs fans. On vous laisse en profiter.