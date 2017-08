Ce 8 août, Apple Music sortira en exclusivité sa toute nouvelle série hebdomadaire Carpool Karaoke. Basé sur le concept de James Corden dans son Late Late Show, ici avec Harry Styles, on ne retrouvera plus forcément l'animateur dans le siège du conducteur. Oui, les stars auront droit au volant et se lanceront dans des tas d'aventures en musique, les leurs ou celles d'autres artistes.. Et niveau célébrités, on va être plus que servis ! En une minute de teaser, on peut voir Gwyneth Paltrow, Will.i.am, Jessica Alba, John Legend, Alicia Keys, Jamie Foxx, Ariana Grande, Shakira, Metallica, Miley Cyrus, Maisie Williams, Will Smith et bien d'autres !

Mais les stars ne resteront pas forcément en voiture dans cette version Apple Music. Will Smith a l'air de squatter un mariage, Maisie Williams et Sophie Turner se retrouvent au rodéo, Shakira en ballade et Jamie Foxx en concert dans une laverie avec toute une chorale... Avec "On The Road Again" de Willie Nelson en bande son, ce beau monde a l'air de bien s'éclater sur les routes ! Ce qui promet de belles images pour nous... En attendant le 8 août prochain, on peut toujours se refaire tous les épisodes originaux du Late Late Show de James Corden, par exemple celui d'Ed Sheeran. Sinon, il y aussi celui de Katy Perry à regarder ci-dessous.