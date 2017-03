Metallica : Leurs trois dates françaises sold out en quelques heures

Metallica annonçait trois dates de concert en France la semaine dernière et c'est ce matin qu'elles ont été mises en vente. Deux dates à l'AccorHotels Arena ( Paris) les 8 et 10 septembre et une date à la Halle Tony Garnier le 12 septembre prochain qui ont été sold out en l'espace de quelques minutes ! C'est que le retour du groupe américain dans l'Hexagone était plus qu'attendu. La dernière fois que Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett et Robert Trujilo c'était produit en France, c'était en 2012 au Stade de France dans le cadre des 20 ans du Black Album.

Le WorldWired Tour 2017, la tournée mondiale accompagnant la sortie de Hardwired... to Self-Destruct, a débuté le 20 août dernier à Minneapolis ( Etats-Unis) et se terminera le 11 mai 2018 à Helsinki. Cela faisait huit ans que Metallica n'avait pas sorti de nouvel album et c'est leur première tournée mondiale depuis 2011, ce WorldWired Tour est donc plus que jamais un événement. En se ruant sur les places mises en vente les fans du groupe ne s'y sont pas trompés. En France c'est le groupe de heavy meatl norvégien Kvelertak qui assurera la première partie des concerts de Metallica. Si vous serez de la partie, on vous invite à vous préparer avec le top 5 de leurs meilleures performances live !