Metallica : leur nouvelle collaboration avec Nixon

Metallica est sans équivoque le plus grand groupe de heavy metal au monde. Leur succès n'est plus à prouver et leur influence, non plus. Et alors qu'ils ont annoncés vouloir rajouter des dates à leur méga tournée Worldwild Tour, le groupe s'est semble-t-il pris de passion pour les montres... Oui oui. Après leur propre whisky en collaboration avec Dave Pickerell, spécialiste mondial, Metallica se lie désormais à Nixon, horloger américain.

Cette collaboration est des plus inattendue. Mais après tout, s'ils ont fait produire leur propre whisky estampillé de leur nom, ils peuvent bien s'associer à Nixon ! La nouvelle a été balancée sur leur compte Instagram et a donc confirmé qu'une ligne de montre à l'effigie de leurs albums sera mise en place. La gamme mettra donc à l'honneur Kill' Em All, Ride The Lighting, Master Of Puppets ou encore The Black Album. Une collection que les fans -et les autres, pourront s'offrir pour la modique somme de 150 dollars, jusqu'à 500 selon l'exemplaire. Pour les moins patients, les montres sont d'ores et déjà disponibles en pré-commandes sur le site officiel du groupe. Alors, n'hésitez pas si cela vous fait vraiment envie !