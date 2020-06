Metallica : Les fans ont voté pour leur morceau préféré, découvrez lequel !

"Le peuple a parlé et une seule chanson se place au-dessus de toutes les autres. Votre champion est ~ roulement de tambour s'il vous plaît ~ MASTER OF PUPPETS ! En cours de route, il a battu Dyers Eve, Atlas, Rise !, Ride The Lightning, Sad But True, Fade To Black, et One dans des confrontations en tête à tête... pas étonnant que ce son soit à la Bibliothèque du Congrès ! Merci d'avoir joué avec nous !" balançaient il y a quelques jours les membres de Metallica sur leur compte Facebook. Après plusieurs semaines de combats acharnés entre les plus grands tubes du célèbre groupe de metal, leurs fans auront finalement décidé de choisir le titre Master of Puppets, un morceau issu de l'album du même nom sorti en 1986. Alors que Metallica travaille actuellement sur un nouvel album - qu'ils auraient peaufiné durant le confinement - qui devrait bientôt voir le jour, on vous laisse profiter de l'un des plus grands hits de metal de l'histoire.