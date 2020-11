Metallica : le nouvel album sera t-il plus "collaboratif" ?

Le nouvel album de Metallica est actuellement en préparation. Et la bonne nouvelle, c'est que ce prochain opus devrait être plus "collaboratif" que Hardwired…To Self-Destruct, sorti en 2016. Lors d'un entretien accordé à Metal Hammer, Robert Trujilo (bassiste du groupe), a confié que l'album à venir se composerait plus de collaborations internes : notez que sur les albums précédents, James Hetfield et Lars Ulrich étaient les deux principaux compositeurs.

"Je ne vais pas parler au nom des autres mais, pour moi, cette façon d'écrire s'annonce plus collaborative", explique t-il ainsi. "Moi personnellement, j'adore ça. J'aime cet état d'esprit plus collaboratif et je pense que c'est très excitant que les portes s'ouvrent de cette façon".

"Lorsque nous avons compris que le confinement arrivait, on s'est dit 'Hey, soyons créatifs'. Parfois, dans un groupe qui a été aussi présent que Metallica, le plus gros problème, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'écrire des chansons. Mais, ca n'est pas un problème pour nous". Plus inspiré (et ouvert) que jamais, Metallica travaille donc activement sur la suite. Pour faire patienter les fans, le groupe avait pris l'initiative de publier un concert par semaine sur les plateformes de streaming - une façon d'attendre leur retour dans les charts mais aussi, sur scène.