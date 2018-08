Metallica : le grand retour en France dès 2019...

La bande de James Hetfield continue de surprendre les fans et aujourd'hui c'est au tour de leur public français d'être récompensé -si on peut dire ainsi, de leur dévouement. Oui, le groupe américain de heavy metal a annoncé après la clôture de leur Worldwired Tour une éventuelle prolongation et c'est désormais chose faire puisqu'on apprend qu'ils passeront bien par l'hexagone. Que les fans français se réjouissent donc ! Un an après leur passage en France, les Four Horsemen sont de retour. Bon, on ne connait pas la date précise mais on sait que ce sera -surement, pour l'été 2019. C'est déjà bien, non ?

Allez on sait que vous êtes heureux à l'idée qu'ils puissent de nouveau fouler le sol français ! Ce n'est pas pour rien si des milliers, voire millions, de fans les applaudissent à chaque fois. Metallica sait durer dans le temps et c'est plutôt tant mieux. Pour rappel, le groupe s'était octroyé un petit teasing sur leur page Facebook, il y a de cela trois mois.

"Heureusement pour nous, nous allons revenir !! Toutes les informations vous seront données en septembre sur notre tournée des stades entre mai et août 2019. Nous sommes déjà impatients ! En attendant, on vous dit : « MERCI » !"