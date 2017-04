En 2016, Korn sortait donc un nouvel album, The Serenity of Suffering. Et quand on sort un disque, il faut partir en tournée pour le défendre. Alors que Korn s'apprête à lancer sa série de concerts en Amérique du Sud (à partir du 17 avril), un imprévu a bouleversé toute l'organisation du groupe : Fieldy, le bassiste, a annoncé qu'il ne pourrait pas assurer les concerts prévus au Brésil, en Colombie, en Argentine, au Chili et au Pérou. Mais qu'à cela ne tienne, la formation a trouvé un remplaçant en la personne de Tye Trujillo. Le nom vous est familier ? C'est bien normal : Tye Trujillo n'est autre que le fils de Robert Trujillo, le bassiste de Metallica. Et le plus beau, c'est qu'il n'a que 12 ans.

Jamming on the aria bass @cliffburtonfamily Une publication partagée par Tye trujillo (@tyetru) le 20 Mars 2017 à 10h35 PDT

Vous, à 12 ans, vous étiez probablement en train d'échanger vos cartes Pokémon dans la cours du collège. Lui par contre, c'est un véritable prodige - en même temps, avec un père comme le sien, on n'en n'attendait pas moins. C'est sur la page officielle de Korn que le monde a appris l'identité du remplaçant et évidemment, il a fait sensation. Que ceux qui pensent qu'il n'a aucune expérience se taisent, le petit Tye peut se vanter d'avoir entamé une belle carrière ! Il a déjà joué sur scène avec The Helmets - son groupe formé en 2013. Voilà qui devraient convaincre les sceptiques.

Et si vous êtes fans de Metallica, on vous invite à revoir leur prestation avec Lady Gaga lors des Grammy Awards. Puisque les concerts français sont sold out, c'est toujours un lot de consolation appréciable.