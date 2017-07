Lars Ulrich, le batteur de Metallica, a rendu hommage à Chester Bennington, qualifiant le chanteur lors d'une interview de "gentil", "modeste" et "de personne douce qui avait un très grand cœur". Il y a 15 ans, Metallica et Linkin Park ont fait la tournée Summer Sanitarium ensemble avec Limp Bizkit et Deftones. Lors d'une interview pour la station de radio 95.5 KLOS avant le concert de Metallica du 29 juillet à Pasadena en Californie, Lars Ulrich a parlé de Chester Bennington, retrouvé récemment mort à son domicile : "Chester était quelqu'un de très gentil, très modeste et très doux, qui avait un très grand cœur. La première fois que j'ai entendu Linkin Park - c'était quand déjà, 99 ou 2000 ? Le pouvoir qui s'en dégageait était juste incroyable. C'était tellement original et unique. Il était l'un de ces chanteurs qui a le talent rare où chaque mot qui sort de lui semble authentique. Il n'écrit pas seulement quelque chose pour le chanter... Tout ce qui sort de lui semble réellement ressenti et il a l'air de penser chaque mot, chaque nuance, chaque syllabe".

Le batteur de Metallica a aussi évoqué leur tournée commune 15 ans auparavant : "Nous avons fait une tournée avec eux en 2003, où ils ont eu la gentillesse de venir jouer avec nous à travers les Etats-Unis lors du Summer Sanitarium et nous nous sommes bien éclatés. Et tous ces gars sont géniaux, je pense fort à eux et à la famille." Lars Ulrich a insisté par ailleurs sur l'importance de profiter de chaque moment avec ses proches. "Je pense que plus que tout - sans avoir l'air trop niais - que nous devons vivre chaque instant au maximum et dans le moment présent", a-t-il déclaré. "Chaque fois que nous montons sur scène, nous essayons de vraiment profiter au max. Vous ne savez jamais quand quelque chose peut mal tourner ou vous atteindre physiquement. La vie est belle et nous devons simplement profiter de chaque moment au maximum." Le chanteur James Hetfield de Metallica a par ailleurs eu une pensée pour Chester Bennington lors du concert du groupe à Pasadena. À la fin de la chanson "The Unforgiven", il a déclaré "Nous vous pardonnons, Chester". Kiiara aussi rendu hommage à Chester Bennington lors d'un concert au Panorama Festival.