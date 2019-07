Metallica joue Master Of Puppets sous une pluie torrentielle à Manchester (VIDEO)

Récemment, Metallica se produisait à Manchester (à l'Eithiad Stadium). Les fans s'en souviennent, le groupe en avait profité pour faire un don colossal. Mais, ce n'est pas l'unique chose à retenir de leur passage : sous une pluie torrentielle, Metallica a interprété Master of Puppets. Pour rappel, le groupe avait investi le stade le 18 juin dernier, dans le cadre de son WorldWired 2019 Tour. Si vous n'avez pas encore vu cette performance spectaculaire, c'est par ici :

"Au cours de la soirée, le groupe de métal iconique a défié la météo typique de Manchester - jouant sous la pluie qui s'abattait dans le stade", décritle média britannique NME. On ne va pas se mentir, des images valent bien mieux que des mots. Une fois de plus, Metallica s'impose comme l'un des groupes les plus incroyables en live - de quoi nous donner envie de les revoir vite en France.