Récemment, Kendall et Kylie Jenner se sont retrouvées au milieu d'une polémique. Au coeur du scandale, une ligne de T-shirts sur lesquels le duo a jugé bon de combiner les plus grands mythes de la musique à leurs propres visages. On comptait notamment les Pink Floyd, Ozzy Osbourne ou encore Tupac et dire que l'idée est mal passée serait un euphémisme. Pour rappel, le photographe de Tupac a même lancé une action en justice - les photos ayant été utilisées sans permission. C'est justement ce qui a obligé les soeurs Jenner à retirer leur ligne du commerce et surtout, à s'excuser.

La ligne de T-shirts Vintage des soeurs Jenner

Evidemment, les réactions ont été vives. Dans le monde de la musique (et chez les proches des artistes représentés), cet "hommage" n'a pas été très bien accueilli. D'ailleurs, le leader de Metallica (James Hetfield) partage cet avis : "J'imagine qu'elles ont pensé qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient", a t-il déclaré à ET Canada. "Pour moi, ce n'est pas respectueux. On a passé 36 ans à travailler, à faire de notre mieux pour essayer d'établir une réelle connexion avec les gens. Et là, quelqu'un a tout fichu en l'air (...). Je ne dirais pas que c'est sacré mais montrez un peu de respect". Depuis, la fameuse ligne a été retirée du site des soeurs Jenner. Les plaintes ont été nombreuses et visiblement, l'histoire n'est pas encore enterrée.