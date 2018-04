Quand  Kirk Hammett (Metallica) interprète l'hymne américain (VIDEO)

Le 23 avril dernier, lors d'un match de baseball donné à San Fransisco, Kirk Hammett a interprété l'hymne américain devant un stade rempli. Evidemment, les supporters présents n'ont pas manqué de capturer le moment (pour mieux le poster plus tard sur Twitter et Instagram). Pour vous donner une idée, Kirk Hammett a décrit cette version comme étant "vraiment unique et différente". Et ça, on ne peut pas dire le contraire. Voyez plutôt :

"C'est génial. C'est vraiment sympa. C'est une bonne opportunité pour nous d'intéragir avec l'équipe de notre ville d'origine et de pouvoir échanger avec ceux qui viennent de la Baie de San Fransisco. Et pour moi, c'est vraiment génial de pouvoir jouer l'hymne national", confiera plus tard Kirk Hammett à ESPN.com. On ne sait pas vous mais non, on aurait bien aimé voir Metallica débarquer pour jouer la Marseillaise...!

Et pour les nostalgiques, on vous invite à revoir la performance de Metallica à Manchester, quand le groupe a repris Don't Look Back in Anger. C'est un autre registre, certes, mais on ne s'en lasse pas.