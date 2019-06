Metallica fait un don énorme lors de son concert à Manchester

Actuellement au Royaume-Uni dans le cadre de sa tournée mondiale, Metallica était du côté de Manchester ces derniers jours. Et ce mardi 18 juin, alors que les icônes du métal se sont rendues sur la scène de l'Etihad Stadium, ils ont tenu à faire quelque chose avant.

En effet, avant d'entamer leur prestation, Lars Ulrich et ses acolytes ont offert 40 000 livres à Coffee4Craig. Surpris par un tel don pour l'association qu'il a créée, Hendrix Lancaster a déclaré que cette somme importante financerait leur travail pour les 12 prochains mois.

Visiblement touché par la cause des sans abris, Metallica a fait ce don via All Within My Hands, sa fondation. Un geste qui n'est pas inhabituel pour le groupe puisque ils avaient déjà donné 100 000 dollars aux victimes des feux de Californie il y a quelques mois. Et si on se souvient bien, le célèbre quatuor avait même fait monter sur scène un jeune fan afin de lui faire jouer un titre en live. De beaux gestes de générosité qui font chaud au cœur !