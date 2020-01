Metallica fait un don de 500 000$, Céline Dion annule un concert et Justin Bieber malade... les news Musique de la semaine !

Beaucoup le disent, 2020 sera l'année de Justin Bieber. Celui qui a passé l'année 2019 à se consacrer à sa vie de famille semble motivé à bien commencer cette nouvelle décennie : en plus de son nouveau single (intitulé Yummy), le chanteur a annoncé la sortie d'un docu-série. Mais hier, c'est sur Instagram qu'il a fait une annonce à ses fans : « On m’a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme et en plus j’ai aussi un sérieux cas de mononucléose chronique qui affecte ma peau, mes fonctions neurologiques, mon énergie et ma santé en général », a t-il ainsi révélé.

Depuis août dernier, l'Australie -ravagée par les flammes- vit un drame sans précédent. Face à la détresse de la faune, de la flore mais aussi de la population, nombreux sont ceux qui ont choisi de porter leur pierre à l'édifice - artistes en tête : Miley Cyrus, Pink, Flume mais aussi Dua Lipa ont ainsi fait de nombreux dons (Taylor Swift aurait même donné près de 5 millions de dollars). Et récemment, Metallica a décidé de se joindre à eux : le groupe donnera près de 500 000 dollars pour l'Australie. "Nous sommes totalement bouleversés par la nouvelle des feux de forêt qui s’étendent sur des millions d’acres à travers l’Australie, avec un impact majeur en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Victoria. La destruction qui en résulte et les effets dévastateurs sur tous les résidents, les animaux, l’environnement et l’incroyable pays qu’est l’Australie sont vraiment déchirants", ont-ils exprimé dans un communiqué.

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas ravir les nombreux fans de la chanteuse présents au Liban ! En effet, son concert prévu pour le 31 juillet prochain vient d'être annulé. "Aux fans du Festival International de Byblos et de Céline Dion. En raison de la situation actuelle au Liban, le Festival International de Byblos et les équipes de Céline Dion sont tous les deux convenus, avec un profond regret, d'annuler la venue de Céline Dion au Beirut Waterfront le 31 juillet 2020." Ce communiqué, publié sur Facebook le 3 janvier dernier, a ainsi suscité la colère de certains fans. Pourtant, il semblerait que la décision soit sans appel !