Metallica, Ed Sheeran, London Grammar... Les news musique de la semaine

Le temps du bilan a sonné, il est l’heure de faire le point sur les news musiques marquantes de ces sept derniers jours. Quels artistes ont fait parler d’eux cette semaine ? C’est parti pour votre rendez-vous musical hebdomadaire ! Metallica a mis en vente les places pour 3 concerts en France, et les 3 dates ont affiché sold out en seulement quelques heures. Saviez-vous qu’Ed Sheeran et sa chanson Shape Of You ont été la cause de l’emprisonnement d’une femme ? Quant à London Grammar, ils ont dévoilé le nom et la date de sortie de leur deuxième album et on a bien hâte ! Loic Nottet a accordé une interview exceptionnelle à la rédac’, et apparemment elle vous a bien plu. Enfin, Caravan Palace était en live à Morzine la semaine dernière au festival Rock The Pistes et le groupe électro swing a fait fureur ! Les news musique de la semaine, c’est tout de suite sur VirginRadio.fr !

Les dates françaises de Metallica sold out en quelques heures

Vous avez votre place ?

Quand Shape Of You d’Ed Sheeran cause l’emprisonnement d’une femme

Et ce n’est pas une blague

London Grammar a dévoilé le nom et la date de sortie de son nouvel album

Ce n’est plus qu’une question de mois !

L’interview de Loic Nottet

Retour sur cet entretien passionnant

Le live report de Caravan Palace en concert à Morzine

Ils ont fait fureur en haut des pistes !