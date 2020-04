Metallica dévoile le live de l'un des meilleurs concerts de sa carrière (VIDEO)

Le monde de la musique est actuellement au ralenti ! Concerts annulés, projets reportés ou albums décalés... Les artistes et leurs équipes sont donc dans l'obligation de trouver des alternatives face à cette forte baisse de régime. Si certains offrent des lives sur les réseaux sociaux comme Christine and the Queens, Mariah Carey ou Robbie Williams, d'autres ont décidé de piocher dans leurs archives pour offrir du contenu inédit à leurs fans. C'est notamment le cas de Metallica qui a décidé, depuis quelques semaines, de mettre en ligne une vidéo d'un de leurs concerts tous les lundis.

Ce lundi 20 avril, c'est donc le concert de Munich, en Allemagne, qui a eu lieu le 31 mai 2015, que Metallica a décidé de partager. Au début de la vidéo, Robert Trujillo, le bassiste, est en charge de présenter le live : "Je suis ici pour présenter un spectacle très important de notre passé." Il décrit ainsi le concert comme "incroyable", en raison de l'inclusion de sons rares tels que Metal Militia, King Nothing ainsi que sa "chanson préférée de Metallica" : Disposable Heroes. L'artiste termine ensuite en affirmant de but en blanc : "La setlist est incroyable - c'est l'une des meilleures setlists jamais réalisées. Cette soirée a été remplie de surprises. Il faut regarder ce spectacle juste pour voir Lars Ulrich avec la bouche ouverte parce que c'est toujours un régal !"