Metallica : Combien leur tournée a-t-elle rapporté jusqu’à présent ?

La tournée Worldwired Tour 2018-19 bat actuellement son plein et Metallica sera de passage en France le 12 mai prochain pour une date de concert exceptionnelle au Stade de France. Les fans se sont rués sur les places à l’ouverture de la billetterie mais il vous reste donc encore peu de temps pour réserver votre ticket ! Partout où le groupe américain passe, c’est un succès et la bande formée par James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett ainsi que Robert Trujillo fait un carton, la tournée fait partie des plus rentables du moment. Tenez-vous prêts, elle a rapporté jusqu’a présent plus de 150 millions de dollars ! Un chiffre vertigineux qui témoigne de la grande popularité du groupe et de la fidélité de leurs fans.

Il reste encore sept concerts aux États-Unis avant les 25 dates européennes à venir, qui devraient accroitre d’autant plus ce score qui est néanmoins beaucoup moins impressionnant que sur des tournées précédentes du groupe. On se rappelle qu’en 1990 par exemple, Metallica avait vendu pas moins de 10 millions de tickets de concert et rapporté plus de 600 millions de dollars ! Challenge accepted ?