Metallica annule sa venue à plusieurs festivals !

Dans un récent communiqué de presse, James Hetfield, le leader de Metallica, a annoncé qu'il se voyait dans l'obligation d'annuler la venue du groupe dans trois festivals à venir : Epicentre (les 1er et 3 mai), Welcome to Rockville (les 8 et 10 mai) et Aftershock (les 9 et 11 octobre). Une triste nouvelle pour les fans qui attendaient avec impatience la venue des interprètes de Nothing Else Matters. Toutefois, il semblerait que le musicien pense avant tout à sa santé et souhaiterait retrouver la forme suite à sa cure de désintoxication il y a plusieurs mois. Une sage décision qui n'empêchera pas Metallica de faire son retour sur les scènes du monde entier dans les prochains mois...

James Hetfield a tout de même tenu à s'exprimer auprès de son public : "Je présente mes excuses à tous nos fans qui ont acheté des billets pour ces festivals. Nous travaillons avec les organisateurs des festivals pour prévoir des remboursements ou des échanges. Par cette déclaration, j'entends dire 'Je m'excuse' à chacun d'entre vous. La réalité est que je n'ai pas fait de ma santé une priorité au cours de l'année de tournée écoulée et je sais maintenant que ma santé mentale passe avant tout. Cela peut sembler évident pour la plupart d'entre vous, mais je ne voulais pas laisser tomber l'équipe/famille de Metallica et, moi seul, je me suis complètement compromis."