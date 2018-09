Metallica annonce un concert au stade de France en mai 2019 ! 

Save the date ! Le 12 mai prochain, Metallica sera de passage en France, le temps d"un concert exceptionnel au Stade de France. Un éventuel retour, c'est quelque chose qui se tramait depuis un moment déjà, c'est un bruit de couloir qui circulait sans cesse. On savait que Metallica passerait par la France en 2019 dans le cadre de son « Worldwired Tour 2018-19 » seulement, on ne savait pas à quelle date. Or maintenant, on sait que Metallica sera en concert au stade de France au printemps prochain - de quoi rendre l'hiver qui approche nettement plus supportable.

Côté tarifs, sachez que les places en catégorie 1 seront en vente à compter de 99 euros, tandis qu'en catégorie 2, il faudra débourser 84 euros. En catégorie 3, attendez-vous à payer 73 euros. Pour la catégorie 4, il faudra payer 56,50 euros pour avoir une chance d'applaudir Metallica. Aussi, les fans les plus fervents pourront opter pour la pelouse or (99.40 euros) ou alors, il y a le carré or ( 119.20 euros). Enfin, en pelouse, attendez-vous à payez 78,50 euros. Notez que les préventes seront disponibles le 27 septembre de 10h à 18h et que la billetterie ouvrira le 28 septembre prochain à 10h.