Metallica annonce trois dates de concert en France

Alors que Metallica a récemment créé le buzz en chantant du Rihanna dans la bande-annonce du célèbre Carpool Karaoke de James Corden, le groupe américain est au coeur aujourd'hui d'un autre événement qui fait tout autant parler de lui : sa venue en France ! En effet, le site Live Nation a annoncé trois dates dans l'Hexagone pour la partie européenne du Metallica Worlwired Tour. Il s'agira des 8 et 10 septembre à Paris à l'AccorHotels Arena et le 12 septembre à Lyon à la Halle Tony Garnier. Et on prend son agenda : les billets seront en vente le vendredi 24 mars. Les membres du fan club auront droit à des pré-ventes quelques jours auparavant : le 21 mars.

Les fans devront élaborer les stratégies les plus fines pour obtenir les tickets : le site officiel de Metallica annonce des dates déjà sold out aux Etats-Unis ! Mais pas de panique pour les moins rapides : le Metallica WorldWired Tour passera également par des pays limitrophes comme l'Italie, l'Espagne ou la Belgique. L'occasion de découvrir de nouveaux paysages tout en ponctuant le voyage par un concert qui s'annonce d'ores et déjà inoubliable. Metallica donnera le coup d'envoi de leur tournée mondiale le 25 mars à Sao Paulo et la terminera en avril 2018 en Pologne ! Fatigué ? Jamais !