Quand on imagine un bloc opératoire en pleine action, on pourrait penser à un épisode de Grey's Anatomy : des médecins et des infirmières sous tension avec, en prime, un silence de plomb. Mais selon une étude menée par Spopify et Figure 1 (une application de partage d'images médicales), près de 90% des chirurgiens écouteraient de la musique lorsqu'ils opèrent. Et leur genre favoris, c'est le rock (à 49%), suivi de près par la pop (48%). D'autres préfèrent la musique classique ou encore le jazz (43 et 24%).

« La vie des gens est entre mes mains le rock m’aide à me concentrer et focaliser entièrement mon attention sur le patient. J’écoute les groupes de mon enfance, ils m’aident à être calme et concentré. », explique un chirurgien New-Yorkais. Pour les chirurgiens, la musique est un moyen de concentration non-négligeable : « ça calme les nerfs et remonte le moral de l’équipe », explique un autre médecin. Bien que la musique soit appréciée par le personnel, il ne faut pas en oublier le patient : si ce dernier est conscient, lui aussi peut choisir la musique : "des césariennes durant lesquelles les patientes sont éveillées. Si elles ont des préférences, nous nous plions à leurs demandes. Si non, nous nous amusons à deviner les titres des chansons de vieilles séries, etc.", explique l'un des médecins interrogés pour les besoins de l'étude. Evidemment, il faut noter que la sécurité prime sur le reste. En cas de moment critique ou de complications, le son est automatiquement baissé.

#1.Rock You Like a Hurricane” - Scorpions

#2.“Sweet Child O’ Mine” - Guns N’Roses

#3.“Just What the Doctor Ordered” - Ted Nugent

#4.“Break on Through” - The Doors

#5.“Paint it, Black” - The Rolling Stones

On y retrouve aussi Whole Lotta Love de Led Zeppelin, We Will Rock You de Queen ou encore Back To Black par AC/DC.